العراق يحقق في منح شهادات مزورة للعراقيين من 3 جامعات لبنانية

العالم - العراق

ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس عن "مصادر أكاديمية عراقية" رفضت الكشف عن هويتها، تشارك ثلاث جامعات خاصة على الأقل في هذه المسألة، وقد استفادت بشكل خاص من فترة التعليم عن بعد بسبب إجراءات كوفيد، لإعطاء شهادات في التعليم العالي بشكل جماعي لعراقيين لم يذهبوا بتاتا إلى لبنان.

وبحسب المصادر، استغل عدد كبير من النواب والمسؤولين العراقيين هذا الأمر للحصول على شهادات دكتوراه وماجستير من الجامعات اللبنانية الثلاث.

ويسعى الطلبة العراقيون إجمالا إلى الحصول على شهادات عليا لزيادة فرص الحصول على تعيينات في وظائف حكومية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العراقية الدكتور حيدر العبودي "استدعاء الملحق الثقافي في لبنان هاشم الشمري إلى بغداد للتحقيق".

وأضاف أن "مهمة الملحق متابعة حركة الطلاب خارج العراق ومتابعة رعاية شؤونهم ورصد أعدادهم ودعمهم في الإجراءات والتسهيلات. وهو كذلك مسؤول عن التبادل الثقافي، وبالتالي فإن ما جرى يدخل في صلب مهمته، ولهذا هو يخضغ للتحقيق".

وأوضح أن "وزارة التعليم أصدرت قرارا بتعليق قبول شهادات الطلبة الصادرة من الجامعات اللبنانية الثلاث لعدم التزامها بالرصانة العملية".