ساعات ويبدأ المنخفض الجوي في سوريا.. هذه هي تفاصيله

العالم - سوريا

وأوضح جاويش أن ذروة المنخفض تكون يومي السبت والأحد، بالنسبة للأجواء الباردة والأمطار.

وذكر أن فرصة هطول الأمطار تبدأ غداً على المناطق الغربية “المنطقة الساحلية وريف دمشق الغربي، ريف القنيطرة الغربي”، لتصبح الفرصة أعم وأشمل يوم السبت، لتشمل معظم المناطق ودمشق العاصمة.

ولفت إلى أن الحرارة تشهد انخفاض طفيف غداً، لكن الانخفاض الأكبر يكون يومي السبت والأحد، وتصبح الحرارة أدنى من المعدل.

وتسجل الحرارة اليوم في دمشق 23 درجة، ومن المتوقع أن تسجل يومي السبت والأحد 16 درجة خلال ساعات النهار.

وكان المتنبئ الجوي شادي جاويش قد توقع خلال حديثه مع “أثر”، أن تشهد البلاد فترة استقرار يومي الاثنين والثلاثاء، محذراً من الضباب، أما بالنسبة ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، فهناك فرصة لهطولات مطرية على المناطق الساحلية.

وكانت صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أيضاً أن تشهد سوريا منخفض جوي بارد، يبدأ أولاً على السواحل السورية مع ساعات بعد ظهر الجمعة، ويدخل دمشق وباقي المحافظات الداخلية مع ساعات مساء الجمعة، وينتهي مع ساعات صباح الاثنين.