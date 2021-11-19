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الأزمة الخليجية- اللبنانية.. باسيل: نطالب بحل الأزمة وقرداحي مجرد "ذريعة"!

الأزمة الخليجية- اللبنانية.. باسيل: نطالب بحل الأزمة وقرداحي مجرد
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس التيار الوطني الحر اللبناني والنائب في البرلمان، جبران باسيل لصحيفة “القبس” الكويتية، على مطلب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، الا في ما يطولنا مباشرة، مثل الصراع في سوريا.

العالم- لبنان

وقال ” لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن الصراع في سوريا إذا كان سيفتح الباب أمام دخول إرهابيين أو يلقي علينا عبء النزوح، ولكن يمكن ان نحيّد أنفسنا عن الصراع في اليمن.”

وفي حواره مع الصحيفة، أطلق باسيل رسائل عديدة باتجاه الخارج والداخل حول العقوبات الأميركية ضده وموقفه تجاه حزب الله، ووجه رسالة خاصة لسعد الحريري إلى عدم اعتزال العمل السياسي من أجل المصلحة الوطنية ومصلحة الطائفة السنية.

وأكد باسيل في المقابلة على أهمية دور دولة الكويت في حل الأزمة الخليجية مع لبنان، مضيفا ان الكويت لم تتخل يوما عن لبنان ولم تتدخل في شؤونه، قائلا “الحوار مطلوب لكي لا يدفعوننا الى أماكن لا نريدها”.

وقال” أعول على دور يمكن أن تلعبه دولة الكويت التي لم تتدخل يوماً في شؤون لبنان الداخلية، هذا ما لمسته منذ دخولي المعترك السياسي، ولا أصدق أن يصدر عن الكويت أي أذى للبنان مهما كانت الظروف، لذا نطلب منها المبادرة، ونعلن استعدادنا للتعاون، لنتجنب الذهاب إلى مكان آخر لا نريده.”

ونفى رغبته باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، داعيا وزير الخارجية اللبناني شربل وهبي بالتمثيل لنزع فتيل الأزمة، مؤكدا ان تصريحات قرداحي كانت ذريعة، حيث ان وزير خارجية السعودية قال بشكل واضح إن المشكلة أبعد من تصريح قرداحي وتتعلّق بالحالة اللبنانية ككل، خصوصاً أن قرداحي بحسب معرفتي به مستعد للتضحية من أجل المصلحة الوطنية.

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