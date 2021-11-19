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انهيار الليرة ومطالبات باجراء انتخابات مبكرة في تركيا

انهيار الليرة ومطالبات باجراء انتخابات مبكرة في تركيا
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

دعا زعماء المعارضة التركية، إلى إجراء انتخابات مبكرة فورا، وذلك على إثر تراجع قيمة الليرة التركية.

العالم-اسیا والباسفیك

وشهدت الليرة أسوأ يوم لها منذ ذروة أزمة العملة التركية في 2018، حيث فقدت ستة في المئة ووصلت إلى مستوى 11.3 مقابل الدولار وكذلك إلى ادنى مستوياتها امام اليورو , حسبما نقل موقع سبوتنيك.

جاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة في خطوة اعتبرت ذات تبعات خطيرة على اقتصاد السوق الناشئة. وبحلول الساعة 1636 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الليرة 11.06 مقابل الدولار .

وكتب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو على تويتر "هلا توقفت يا أردوغان! لابد من إجراء انتخابات على الفور".

من جانبها، قالت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار إن أردوغان "قضى على أموالنا وسمعتنا".

وأضافت "إذا كان يفعل هذا عن قصد فهذه خيانة صارخة. وإذا كان (هذا الانهيار) ناتجا عن الافتقار إلى الكفاءة ، فمن الواضح ما يجب القيام به...يجب وقف هذا العار عن طريق التوجه إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أنه بعد يوم من تعهد أردوغان بمواصلة معركته ضد أسعار الفائدة "إلى النهاية"، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس أخرى إلى 15 في المئة.

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