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بالفيديو.. أزمة اللاجئين وبهرج أوروبا الخداع

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

ردالسياسي الفرنسي اليميني حول أزمة آلاف المهاجرين على الحدود الأوروبية قائلاً : "دعوهم يموتون بردا، المهم ألا يدخلوا إلى اوروبا!" ويعكس هذا التصريح جانبا من الرؤية الغربية للمأساة القائمة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

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وغضب رواد التواصل الاجتماعي من تصريحات السياسي الفرنسي حول الاجئين حيث كتب عبد الرحمن: "أزمة اللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، ليست إلا دليل آخر على زيف و هشاشة منظومة القيم الإنسانية التي يدعيها الغرب، الآلالف من اللاجئين تركوا لمصيرهم يفترشون الارض ويلتحفون السماء ، في شدة البرد القارص مع قلة الماء و الطعام".

وغردسمير محمد: "من يريد الحل في أزمة اللاجئين عليه أن يعمل على استقرار أوطانهم وعدم دعم صناع الفوضى في بلدان الناس أو لتغزكم هذه القوافل".

وعلقت فاطمة: "خلافاً لازمة 2015 من المتوقّع أنْ يكشّر اليمين المتطرّف العنصري في اوروبا عن أنيابه في ازمة اللاجئين بين الحدود البيلاروسية البولندية ".

وكتبت مريم: "جنازة شاب سوري تعكس مأساة اللاجئين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً سلّطت فيه الضوء على أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية، وذلك عقب وفاة شاب سوري نتيجة البرد عُثر على جثته طافية في نهر قرب بلدة بوهونيكي البولندية".

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