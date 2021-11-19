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واشنطن تطلب بتحرير الاحتياطيات النفطية والهند ترفض

واشنطن تطلب بتحرير الاحتياطيات النفطية والهند ترفض
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، إن بلاده رفضت طلبا أمريكيا، للنظر في تحرير كميات نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لبيعها في السوق العالمية.

العالم-اسيا والباسفيك

ونقلت مصادر عن الوزير الهندي، أن طلب الإدارة الأمريكية، يهدف إلى خفض الأسعار العالمية للذهب الأسود.

وأضاف الوزير: لم تكن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مخصصة لمثل هذا الوضع بتاتا. لقد تم إنشاء الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لاستخدامها في حالة الظروف - الكوارث طبيعية أو الحرب، في حال توقف توريد هذه المادة الخام, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وشدد الوزير الهندي على أن تحرير النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، لن يساعد في خفض أسعاره.

في وقت سابق، طلبت إدارة الرئيس جو بايدن، من قيادات كوريا الجنوبية والصين وا71*-4لهند واليابان، دراسة إمكانية بيع جزء من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، على الرغم من أنه وفقا لقوانين هذه الدول، الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية ليست مخصصة للتدخل في السوق.

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