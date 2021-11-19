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بريطانيا تعتزم إدراج حماس ضمن "المنظمات الإرهابية" وتل أبيب ترحب

بريطانيا تعتزم إدراج حماس ضمن
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

كموقف عدائي ضد الشعب الفلسطين أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" عن توجه بريطاني لتغيير السياسة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر إدراج اسمها ضمن "المنظمات الإرهابية".

العالم- أوروبا

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن باتيل ستعلن عن هذا القرار في خطاب ستلقيه مساء اليوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال مؤتمر حول الأمن، مشيرة إلى أنه بموجب القرار فإن أي شخص يعبر عن دعمه لـ"حماس" أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها، قد يواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة قد تصل إلى 14 عاما.

كما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ البرلمان البريطاني سيصوّت الأسبوع المقبل على تعديلات على قوانين "مكافحة الإرهاب" لتضم حركة حماس، وسيعتبر دعم الحركة بالأقوال ورفع أعلامها ولقاء نشطائها "نشاطات غير شرعية".

وقالت "باتل" إنّه ليس بالإمكان التفريق بين الجناح السياسي والعسكري للحركة، مشدّدة على أنّ القرار يستند إلى "معلومات واسعة النطاق والتي تدلل على قيام الحركة بنشاطات إرهابية" حسب تعبيرها.

وأشار الصحيفة العبرية إلى أنّ بريطانيا تحظر حتى الآن النشاطات العسكرية لحركة "حماس" التي يقوم بها جناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام.

من جهته، وجّه رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت شكره لبريطانيا على قرارها، قائلاً إنّه لا يوجد أي فرق بين جناحي حماس السياسي والعسكري، وأنّ الفرق يكمن فقط في "البدلات الرسمية" حسب تعبيره.

وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر": " شكرا لك وتقدير كبير لصديقي (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون على القيادة في هذا الموضوع".

وذكرت قناة "كان 11" العبرية أنّ وزيرة الداخلية البريطانية ستعلن الليلة عن حظر نشاطات حركة "حماس" بشكل كامل بشتى تشكيلاتها، لافتة إلى أنّ هذه الخطوة تعتبر مهمة لأجل الجالية اليهودية في بريطانية، متّهمة الحركة بـ"معاداة السامية".

وزعمت الوزيرة البريطانية أنّ اليهود في بريطانيا يشعرون بـ"القلق"، مشيرة إلى أنّ القانون سيسهم في منع رفع أعلام "حماس" في المملكة المتحدة وإعادة الأمان لليهود.

وينصّ تعديل القانون الجديد على عقوبات عدة للمنتمين لحركة "حماس" في بريطانيا، من بينها السجن لعدة سنوات.

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