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السفير الايراني في جورجيا يلتقي وزيرة الاقتصاد

السفير الايراني في جورجيا يلتقي وزيرة الاقتصاد
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

بحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تبليسي أكبر قاسمي ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا رئيسة اللجنة الاقتصادية الجورجية المشتركة "ناتيا تورنافا"، آخر التطورات المتعلقة بتعزيز التبادل الاقتصادي والعلاقات التجارية بين البلدين.

العالم - ايران

وأفادت السفارة الإيرانية في تبليسي، ان الاجتماع ركز على مجموعة من القضايا، بما في ذلك تسهيل الاتصالات والتعامل مع المجرمين المتجاوزين على وثائق العقارات الإيرانية، وسبل حشد الفرص الاقتصادية لأصحاب المشاريع، وإعادة التصدير، وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال وازالة حواجز اقامة المستثمرين الايرانيين وتسهيل نقل شاحنات الطرفين وشبكات الطاقة الاقليمية.

وناقش أكبر قاسمي وناتيا تورنافا كيفية التعامل مع المجرمين المتجاوزين على الممتلكات الإيرانية وكيفية توفير الحماية القانونية للمستثمرين واقامة معارض اقتصادية وتجارية بين المحافظات وبرامج لتعزيز شبكة النقل البري ونتائج اللجان ذات الصلة، واجتماعات سداسية للنقل عبر ممر الخليج الفارسي والبحر الأسود، وتوفير فرص جديدة لأصحاب المشاريع الناشئة، وعقد ندوات اقتصادية عبر الإنترنت بين نواب وزيري الاقتصاد والتجارة وغرف التجارة في البلدين، مما يعزز مجال أنشطة القطاع الخاص المتعلقة بالتبادل، وايضا تمت مناقشة المراجعة الفنية للشبكات الإقليمية للطاقة (الكهرباء) والتبادلات السياحية المتوازنة والاتفاق على الآليات المواتية.

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