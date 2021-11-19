تناول الطعام بـأنبوبة .. مرض عصبي غامض يغزو كندا

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مرض غامض جديد يغزو كندا، بعد تسجيل أكثر من 40 إصابة بأمراض جسدية غامضة تتنوع بين الهلوسة والتشنجات ورغم الاحتمالات المتعددة عن حقيقة المرض لكن ما زال الأطباء لم يتوصلوا إلى سبب انتشاره أو سبب الأعراض المتلاحقة.

وتدهورت حالته بسرعة، وفي الأشهر الثلاثة الأولى له في المستشفى، فقد 60 رطلاً واضطر إلى تناول الطعام من خلال أنبوب واستخدام كرسي متحرك، وكان الأطباء في حيرة، بعد استبعاد إصابته بالصرع والسكتة الدماغية ومرض كروتزفيلد جاكوب والتهاب الدماغ المناعي والسرطان.

وقضى روجر أكثر من عام في المستشفى قبل نقله إلى دار رعاية، وقال إليس: "لقد قبلنا للأسف حقيقة أننا لن نعرف ما كان لديه حتى وفاته"، ولا يزال روجر في دار الرعاية ، وتعتقد عائلته الآن أنه جزء من مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من مرض عصبي جديد غامض .

مرض غامض

وإثر إصابته بهذه الاعراض الغريبة، الجدل خاصة بعد ظهور العديد من الإصابات بالأعراض نفسها في وقت لاحق، ورجح الأطباء أنها ربما تكون من البيئة أو ملوثات خارجية.

وقال الدكتور أليير ماريرو ، طبيب الأعصاب الذي حدد لعلاقة بين الإصابات لأول مرة ، إن الضحايا يعانون من آلام غير مبررة وتشنجات وتغيرات سلوكية . ثم ظهرت على الكثير منهم علامات التدهور المعرفي وهزال العضلات وسيلان اللعاب وثرثرة الأسنان وهلوسة مخيفة.

وتم الإعلان عن إصابة 48 شخص حتى الآن بالأعراض الغامضة نفسها، لكن المسؤولين المطلعين على البحث في المجموعة قالوا لصحيفة الجارديان إن عدد الأشخاص المتضررين يتجاوز الآن 100 حالة.

كان مسؤولو الصحة العامة يتتبعون الحالات منذ ما يقرب من عام ولم ينتج سوى القليل من المؤشرات على أنهم على وشك التوصل إلى حل، ولكن في تحول مفاجئ للأحداث، وعلم السكان لأول مرة بالمرض الغامض منذ ما يقرب من عام ، عندما طلبت مذكرة مسربة من وكالة الصحة العامة.