برلماني ايراني: لن يُسمح لأميركا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مادام الحظر قائما

العالم - ايران

واشار محمد حسن أصفري ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة ، إلى محادثات مسئولي البلاد مع أطراف الاتفاق النووي وقال: ستجري المفاوضات في 29 نوفمبر ومن الضروري أن تتعرف الأطراف الغربية على آراء وأساليب الحكومة الإيرانية الجديدة ويطلع فريقنا المفاوض على آرائهم.

وأضاف: على الرغم من أن أسلوب المفاوضات قد تغير ، إلا أن مطالب إيران لاتزال ثابتة والتي تتمثل برفع جميع أشكال الحظر والضغوط الاقتصادية.

وأكد أن عودة الولايات المتحدة إلى المفاوضات مشروطة بالتزامها بالاتفاق النووي.

وتابع: "إذا لم يعد الأميركيون إلى الاتفاق النووي ، فلسنا على استعداد للتفاوض في اطار مجموعة 5 + 1 وسنواصل المفاوضات في إطار 4 + 1 بسبب السياسات التي اعتمدها ترامب لأنها وراء حالة الجمود في الاتفاق.

وشدد على أن المفاوضات ستجري في أطار 4+1 و"لا يجوز للولايات المتحدة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات حتى تنفذ جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي".