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برلماني ايراني: لن يُسمح لأميركا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مادام الحظر قائما

برلماني ايراني: لن يُسمح لأميركا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مادام الحظر قائما
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الايرانية محمد حسن آصفري أنه مادام الحظر قائما لن يُسمح للولايات المتحدة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

العالم - ايران

واشار محمد حسن أصفري ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة ، إلى محادثات مسئولي البلاد مع أطراف الاتفاق النووي وقال: ستجري المفاوضات في 29 نوفمبر ومن الضروري أن تتعرف الأطراف الغربية على آراء وأساليب الحكومة الإيرانية الجديدة ويطلع فريقنا المفاوض على آرائهم.

وأضاف: على الرغم من أن أسلوب المفاوضات قد تغير ، إلا أن مطالب إيران لاتزال ثابتة والتي تتمثل برفع جميع أشكال الحظر والضغوط الاقتصادية.

وأكد أن عودة الولايات المتحدة إلى المفاوضات مشروطة بالتزامها بالاتفاق النووي.

وتابع: "إذا لم يعد الأميركيون إلى الاتفاق النووي ، فلسنا على استعداد للتفاوض في اطار مجموعة 5 + 1 وسنواصل المفاوضات في إطار 4 + 1 بسبب السياسات التي اعتمدها ترامب لأنها وراء حالة الجمود في الاتفاق.

وشدد على أن المفاوضات ستجري في أطار 4+1 و"لا يجوز للولايات المتحدة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات حتى تنفذ جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي".

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