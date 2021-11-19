حركة حماس: القرار البريطاني للحركة هو قرار باطل وندعو لإزالته

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار قنوع الى أن المقاومة الفلسطينية في معركة مع الاحتلال الاسرائيلي وهو الارهاب الحقيقي فالاحتلال الصهيوني هو من يرتكب المجازر الحقيقية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف قنوع أن الاحتلال الاسرائيلي هو من يقوم بإعدام الأسرى الفلسطينيين بالموت البطيء داخل السجون الاسرائيلية عن طريق الاهمال الطبي المتعمد، ويرتكب عمليات الاختطاف في الضفة الغربية ويقتل ويشرد الناس ويحاصر، في وقت تقوم وزيرة داخليتها بريتي باتيل، بحظر حركة حماس.

وشدد قنوع على اعتبار القرار البريطاني بتصنيف حماس حركة ارهابية هو قرار باطل، ودعا لإزالته وان حركة حماس ماضية في مشروع النضال والمقاومة حتى تحرير كامل فلسطين مشيرا الى أن القرار البريطاني يمنح الاحتلال غطاء لارتكابه المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وكانت بريطانيا التي كانت أول من طعن الشعب الفلسطيني في التاريخ الحديث، تعلن على لسان وزير خارجيتها داخليتها بريتي باتيل، حظر حركة حماس تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.

وبررت باتيل القرار بان حماس تملك قدرات وصفتها بالارهابية تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت للتدريب العسكري.

ويعتبر هذا القرار حظرا للحركة بجميع فصائلها اي العسكرية والسياسي، وتأتي هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون ما يعرضه للاعتقال ربما يصل الى اكثر من 10سنوات.



وكانت قد أكدت حركة حماس أن القرار البريطاني بحظرها منحاز لكيان الاحتلال الاسرائيلي، وان لندن تستمر في غيها القديم. واضافت انه بدلا من ان تعتذر بريطانيا وتصحح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تقوم لندن بمناصرة المعتدين على حساب الضحايا.

واوضحت حماس ان مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي.

ولفتت الحركة الى ان الاحتلال الذي يقتل السكان الأصليين، ويهجرهم بالقوة، ويهدم بيوتهم ويحبسهم هو الإرهاب بنفسه.



من جانبها أدانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات القرار البريطاني، وأكدت أن هذا القرار عدائي وظالم يخدم الاحتلال الصهيوني، ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الصهيوني، مشددا على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال.



في وقت رحب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت على الفور بالقرار البريطاني، وادعى ان حماس تنظيم ارهابي، وأضاف ان الذراع السياسية للحركة يمكن النشاط العسكري في الحركة، وان جميعهم ارهابيون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...