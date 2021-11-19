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أبناء الحديدة في مسيرة حاشدة تنديدا بجرائم العدوان بحق الأسرى

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

في أول رد من أبناء تهامة في محافظة الحديدة بالساحل الغربي، على جريمة قتل وذبح مرتزقة العدوان لـ10 من اسرى الجيش واللجان، خرج المئات من السكان من مختلف المديريات الى ساحة الوفاء لأهل الوفاء بوسط المدينة، مع حضور قيادات الدولة والسلطة المحلية والاعيان والشخصيات الاجتماعية والاكاديمية بهذه التظاهرة.

العالم - مراسلون

ولفتت كلمات التظاهرة الغاضبة، إلى أن الجهاد واجب على كل يمني حر لوقف ما حصل وما سيحصل، معتبرةً ما قام به المرتزقة من أعمال داعشية، تنافي مع النظم السماوية والاعراف القبلية في الحروب، وداعيةً الى رفد الجبهات بالمال والرجال لتطهير الساحل الغربي منهم ومن أمثالهم .

وفي المسيرة الغاضبة التي حملت الامم المتحدة مسؤولية ما يحدث، رفع المتظاهرون الشعارات المنددة بإعدام المرتزقة للعشرة المجاهدين، متوعدين القتلة بالثأر والاقتصاص لدماء الابرياء، الذين راحوا ضحية افكار الوهابية التي تدعم مثل هكذا اعمال، وتعتبرها مقدسة لحماية الدين حسب زعمهم .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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