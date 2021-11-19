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عون يأمل أن تكون السنة الاخيرة لولايتة بداية النهوض في لبنان

عون يأمل أن تكون السنة الاخيرة لولايتة بداية النهوض في لبنان
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس اللبناني ميشال عون أنه آمل ان تكون السنة الأخيرة من ولايته بداية النهوض الفعلي والانطلاق بمسيرة التعافي.

العالم_لبنان

وأكد عون، في تصريح له أمام وفد ضباط مجموعة "الميثاق الوطني"، أنه مستمر في العمل من اجل النهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها، وآمل ان تكون السنة الأخيرة من ولايته بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي.

ورأى الرئيس عون أن "الظروف القاسية أفقدت عيد الاستقلال بهجته وعلينا ان نعيش معانيه والإرادة حاضرة لإعادة إعمار كل ما تهدم"، مؤكدًا أن "لبنان ينشد دائماً افضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج (الفارسي) ونأمل ان تتم سريعاً معالجة ما أدى الى إشكالية معها و من المهم الّا تتأذى مصالح الشعب اللبناني".

وشدد على انه "بالرغم من الأمور السلبية التي اعترضتنا، لن نيأس وسنخرج بشكل اقوى، ونتيجة الإنتخابات المقبلة ستظهر من يريد المتابعة في خط الإنقاذ ومن يريد معاكسة ذلك".

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