مواجهات مع الاحتلال خلال فعاليات رافضة للاستيطان بنابلس

العالم-فلسطين

ففي بلدة بيتا جنوب نابلس قمعت قوات الاحتلال المواطنين الذين كانوا في الأراضي القريبة من جبل صبيح، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شرعت في قمع المواطنين فور انتهائهم من أداء صلاة الجمعة التي أقيمت على جبل كرم نمر المقابل لجبل صبيح رغم الأجواء الشتوية.

وفي بلدة بيت دجن شرق المدينة شارك العشرات بالمسيرة الأسبوعية التي تنظمها فعاليات البلدة رفضاً للاستيطان.

وجاءت الفعالية بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن ولجنة التنسيق الفصائلي بمشاركة أهالي البلدة.

وتشهد العديد من المناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين مواجهات مع قوات الاحتلال خلال فعاليات شعبية رافضة للمشاريع الاستيطانية أبرزها في بيتا وبيت دجن.

وتنتظم في بلدة بيتا جنوب نابلس فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح.

بالتزامن مع ذلك، ينخرط ثوار بلدة بيت دجن إلى الشرق من نابلس في فعاليات مماثلة للمطالبة بإزالة بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي البلدة وفتح الشارع الغربي المغلق منذ 15 عاما.