لافروف: روسيا لن تغض النظر عن استفزازات الناتو والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا

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وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزيرة الخارجية السويدية آن ليند: "نحن منفتحون على الحوار مع زملائنا الغربيين، لقد تحدث الرئيس فلاديمير بوتين حول هذا الأمر بتفصيل كبير أمس في اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الخارجية الروسية. لن نغمض أعيننا عن الاستفزازات الجسيمة التي نراها كل يوم من جانب أعضاء الناتو وفي كثير من الأحيان من جانب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك محاولاتهما لدعم أصحاب النزعة العسكرية في أوكرانيا، ولتنظيم بعثات تدريبية عسكرية للأوكرانيين، وإعداد الجيش الأوكراني لتنفيذ تلك التصرفات التي يهددوننا بها باستمرار، معلنين أنهم سيأخذون دونباس بالقوة، وعدم الرغبة بتنفيذ اتفاقات مينسك، والتعدي على القرم الروسي".

وتابع لافروف القول: "كل هذا الخطاب المتشدد والاستعدادات العسكرية في أوكرانيا، لا تحظى بأي حال من الأحوال بأي تقييم مبدئي من الغرب. نحن نرى ما يحدث، لكنني أؤكد لكم أننا لن نسمح أبدا بانتهاك مصالحنا الوطنية المشروعة بأي شكل من الأشكال. تتوفر لدينا كل المقومات اللازمة لضمان ذلك".

وأضاف: "منذ اجتماعنا في فبراير الماضي، عندما كانت الوزيرة السويدية هنا في أول زيارة لها كرئيسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لم يتحسن الوضع في فضاء المنظمة ولم تتضاءل المشاكل. وإن أزمة الثقة بين الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتعمق".

وقال: "نحن ندرك أن الوضع يتسم بتعميق الأزمة بين الدول المشاركة في هذه المنظمة، حيث يهيمن منطق المواجهة على منطق الحوار البناء والتعاون، الذي تم إنشاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجله"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي أكد خلال المحادثات أن محاولات استخدام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتدخل في الشؤون الداخلية يعتبر طريقا خطيرا للغاية"، ومشددا على ضرورة وقف هذه المحاولات.