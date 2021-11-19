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تعقيدات المشهد اللبناني والدور السعودي

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

الازمة السعودية المفتعلة في لبنان تتوالى فصولها تباعاً، تصعيد مستمر يواكبه تصعيد لدول مؤيدة، تشدد في منح التأشيرات وتوقف لتجديد بعض الاقامات للبنانيين المقيمين والكويت نموذج.

لايبدو ان المملكة في وارد التراجع او المراجعة علماً ان المسألة تعدت الساحة اللبنانية، ولم يكن موقف الرياض الا تعبيراً عن اخفاق في اليمن سبقته اخفاقات سنوات عجاف في حلفائها في لبنان.

خطاب التهدئة للامين لحزب الله وتشديد لمواقف ميقاتي بأولوية العلاقات مع الدول العربية فيما التأزم يلازم عمل الحكومة، وسط كل هذا الزحام زيارة وزير لوزير الخارجية التركية لبيروت، فهل يسعى لملء الفراغ في الساحة السنية؟

ما المنحى المحتمل للازمة السعودية في لبنان والى اين تتجه الامور؟

هل يحكم التأزيم حقل التوقع وكيف سينعكس على عمل الحكومة وسط واقع مثقل بالتحديات؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسيم بزي..

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