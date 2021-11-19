دورية مشتركة لطائرات روسية وصينية فوق المحيط الهادئ

العالم ـ أسيا والباسفيك

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، أثناء اجتماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، بتحقيق الأهداف المطروحة بنجاح خلال الدورية فوق بحر الصين الشرقي وبحر اليابان.

شارك في الدورية التي استمرت لأكثر من 10 ساعات من الجانب الروسي قاذفات استراتيجية طويلة المدى ومقاتلة من طراز "سو-35 إس" وطائرة للإنذار المبكر والتحكم من طراز "بيريف إيه -50".

ولفت بيسكوف إلى أن مقاتلات يابانية من طراز "إف-16" و"إف-15" رافقت القاذفات الاستراتيجية الروسية في بعض مراحل الدورية، مشددا على أن الدورية نفذت بالتوافق الصارم مع القانون الدولي دون أي خروقات لأجواء دول أخرى.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين بعيدتي المدى من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقا مقررا فوق المياه الدولية في بحر بيرنغ وبحر تشوكشي وبحر أوخوتسك، بمرافقة مقاتلات "سو-35 إس".