برلماني ايراني: مخططات الكيان الاسرائيلي هي السبب وراء النزاع بين اذربيجان وارمينيا

العالم-إيران

وقال فدا حسين مالكي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة في الاشارة الى تأكيد روسيا وتركيا على مشاركة إيران في محادثات القوقاز (3 + 3) إن ما يحدث قرب حدودنا الشمالية يثير القلق.

وأضاف النائب عن اهالي زاهدان/جنوب شرق/ في مجلس الشورى الإسلامي: إن الأحداث بين باكو وايروان لا ترتبط بقضايا ثنائية فحسب، بل هي إفساد يرتكبه الإسرائيليون وبعض الدول الاخرى ومايحدث من تطورات يتسبب في أزمة خطيرة.

ووصف إيران الإسلامية بمثابة القوة الأولى في المنطقة وأن وجودها في محادثات الإطار السداسي في القوقاز سيكون مؤثرا للغاية.

ولفت الى ان ايران تربطها علاقات تاريخية عميقة الجذور مع جمهورية أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا مايعد عنصرا مهما لصنع الأساس للتسوية.

وأردف: العمل على معالجة التوترات بين أرمينيا وأذربيجان يمكن أن يؤدي إلى عودة الأمن والاستقرار إلى منطقة جنوب القوقاز.

وأعرب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي عن أمله أن تثمر محادثات القوقاز (3 + 3) عن نتائج إيجابية لتحقيق التضامن الإقليمي.