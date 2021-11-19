طهران تصف التهم التي فرضت بموجبها واشنطن حضرا جديدا بأنها 'مجرد أكاذيب'

العالم-إيران

ووصف بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها "تأتي في سياق سياسة الضغوط القصوى التي كان يفرضها دونالد ترامب وهي ناجمة عن اليأس والإحباط لدى البيت الأبيض".

ورأى بيان الخارجية الإيرانية أن التهم التي فرضت واشنطن عقوبات بموجبها على إيران "مجرد أكاذيب تفرض من دولة لها باع طويل في التدخلات بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم الخميس، فرض هذه العقوبات إلى جانب توجيه تهم جنائية لاثنين من الإيرانيين يقال إنهما دشنا حملة تضليل إلكتروني لناخبين مستهدفين وأعضاء منتخبين من الكونغرس وشركة إعلامية أمريكية.

كما يتهم هذان الإيرانيان بأنهما بعثا برسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين، وبإرسال مقطع فيديو يحتوي على معلومات مضللة حول نقاط ضعف مزعومة في النظام الانتخابي الأمريكي.