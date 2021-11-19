الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان.. المحتجون يتعهدون بالتصعيد إثر مقتل 15 متظاهرا على يد قوات الامن

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد مقتدى الصدر يعلن حل تشكيل 'لواء اليوم الموعود'

شاهد.. آلاف المحتجين يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد ضد نتائج الإنتخابات

المبعوث الأمريكي إلى شمال شرق سوريا: شركاء مع قسد.. ولسنا حلفاء

طهران تصف التهم التي فرضت بموجبها واشنطن حضرا جديدا بأنها 'مجرد أكاذيب'

علماء الفلك ربما اكتشفوا وجود 'الحلقة المفقودة' لثقب أسود نادر

مقدسيون يصلون الجمعة امام البناية المهددة بالهدم ببلدة الطور