جامعة إيرانية تستضيف مؤتمرا دوليا للروبوتات والميكاترونيك

العالم-إيران

وشارك في المؤتمر الدولي التاسع للروبوتات والميكاترونيك أساتذة بارزين من سويسرا واليابان وكندا وفنلندا.

وقال رئيس المؤتمر الدولي التاسع للروبوتات والميكاترونيك الدكتور علي أكبر موسويان، في حفل الافتتاح : جميع مراحل المؤتمر تنعقد بشكل افتراضي حاليا وفي العام الماضي اقتصر المؤتمر على ندوة ليوم واحد بسبب تفشي وباء كورونا.

وأضاف: تم إرسال 167 مقالة بحثية إلى المؤتمر الدولي التاسع للروبوتات والميكاترونكس ، وبعد تحكيم اللجنة العلمية للمؤتمر تم قبول 93 مقالة لعرضها في المؤتمر.

وتابع رئيس المؤتمر الدولي التاسع للروبوتات والميكاترونيك: "نُشر هذا العام ولأول مرة كتاب عن المؤتمر الذي احتوى على ملصقات لمؤلفي المقالات.

وفي ذات السياق قالت الدكتورة مهناز شمشيرساز، رئيسة معهد أبحاث التقنيات الجديدة بجامعة أمير كبير التكنولوجية، في حفل افتتاح المؤتمر: "إنّ الظروف الصعبة مثل انتشار الأمراض والأوبئة تخلق دائمًا فرصًا لتطوير تقنيات جديدة في العالم".

واضافت: تمثلت إحدى هذه الفرص في توسيع استخدام الروبوتات في مختلف قطاعات الصحة والإغاثة والنقل على مدار العامين الماضيين.

وتابعت: ظهر أن التقنيات الروبوتية والميكاترونيك خلال الظروف الحرجة مثل انتشار الأوبئة والأمراض السارية والكوارث الطبيعية مثل الزلازل وما إلى ذلك هي من بين التقنيات الرئيسية التي ينبغي توظيفها لخدمة البشرية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة.