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بولندا تعلق حركة الشحن مع بيلاروسيا عند نقطة تفتيش 'كوزنيتسا'

بولندا تعلق حركة الشحن مع بيلاروسيا عند نقطة تفتيش 'كوزنيتسا'
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

قالت لجنة حدود الدولة في بيلاروس، في بيان اليوم إن بولندا قررت تعليق حركة الشحن مع بيلاروس اعتبارا من 21 نوفمبر عند نقطة تفتيش سكة حديد "كوزنيتسا".

العالم ـ أوروبا

وأضاف البيان: "تلقت لجنة حدود الدولة في جمهورية بيلاروس خطابا رسميا من الجانب البولندي، بخصوص نيتها تعليق حركة الشحن عند نقطة تفتيش كوزنيتسا للسكك الحديدية اعتبارا من 21 نوفمبر".

من جانبه، أرسل الجانب البيلاروسي ردا يوضح الوضع الحالي بالقرب من نقطة التفتيش على طريق السيارات "بروزغي" (من الجانب البولندي - كوزنيتسا بيلوستوتسكايا)، وأشار الجانب البيلاروسي أيضا إلى التدابير المتخذة لحل الوضع، وشدد على عدم وجود تهديد لموظفي الخدمات البولندية هناك.

كما أعلن الجانب البيلاروسي عن استعداده لاستئناف أعمال نقطة التفتيش على الطريق السريع "بروزغي".

في وقت سابق، أغلق حرس الحدود البولندي المعبر الحدودي في "كوزنيتسا" في 9 نوفمبر بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

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