' تحرير الشام' تداهم منازل في كفر تخاريم وتطالب 'لواء هنانو' بتسليم مقراته

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وأشارت التنسيقيات أنَّ المداهمة جاءت على خلفية استهداف مخفر شرطة بلدة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي بقنبلة صوتية من قبل مجهولين الاثنين الماضي.

ونقلت التنسيقيات عن أحد سكان البلدة المقربين من الفصائل المسلَّحة فيها، وأحد الشهود على عمليات المداهمة، إن "تحرير الشام" طالبت فصيل "لواء هنانو" التابع لفصائل "الجيش الحر" بتسليم مقراته العسكرية لـ "الهيئة"، إلا أنه رفض، وجاءت مداهمات "الهيئة" للضغط على "اللواء" لتسليم مقراته في المنطقة.



وأضاف أن "الهيئة" داهمت منازل خمسة مطلوبين لها في البلدة، منهم ثلاثة مسلَّحين في فصيل "لواء هنانو".