الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الإدارة الأمريكية تصدر إنذارا للطيارين العاملين في إثيوبيا

الإدارة الأمريكية تصدر إنذارا للطيارين العاملين في إثيوبيا
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أصدرت الإدارة الأمريكية إنذارا لطياري الرحلات الجوية من وإلى إثيوبيا، على خلفية النزاع العسكري المتواصل في هذا البلد.

العالم ـ أفريقيا

وحذرت إدارة الطيران الفدرالية في هذا الإنذار من أن الطائرات قد تتعرض للاستهداف المباشر وغير المباشر بنيران أسلحة أرضية أو صواريخ أرض-جو، لدى هبوطها أو إقلاعها في مطار بولي الدولي في أديس أبابا، وهي من أكثر المطارات اكتظاظا في القارة الإفريقية.

وأشارت الإدارة الفدرالية إلى غياب أي مؤشرات على وجود نية لدى أي من أطراف النزاع لتهديد الطيران المدني، مشددة في الوقت نفسه على أن الخطر على الطائرات سيتزايد إذا تمكنت قوات "الجبهة الوطنية لتحرير تيغراي" المتمردة من محاصرة العاصمة.

ولفتت الإدارة إلى أن القوات المتمردة تملك على الأرجح أسلحة مختلفة من شأنها استهداف الطائرات، بما في ذلك قذائف صاروخية وأسلحة مضادة للدبابات ومدفعية مضادة للجو ومنظومات دفاع جوي محمولة قادرة على ضرب أهداف على ارتفاع يصل 7.6 ألف متر فوق الأرض.

وكانت الولايات المتحدة قد أجلت طاقمها الدبلوماسي غير الضروري من إثيوبيا ونصحت الرعايا الأمريكيين بمغادرة هذا البلد فورا، على خلفية النزاع المتصاعد وإعلان حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد حالة الطوارئ في عموم البلاد مع مواصلة القوات المتمردة تقدمها نحو أديس أبابا.

روابط ذات صلة

المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى يزور إثيوبيا

الصراع في تيغراي.. واشنطن تطلب من مواطنيها مغادرة إثيوبيا فورا

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة إفريقية تشمل 3 دول

إثيوبيا تكشف عن تلقيها دعما ماليا كبيرا من السعودية من أجل المياه

واشنطن محذرة الأمريكيين في إثيوبيا: لن يكون هناك جسر جوي كما حدث مع أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة: وفاة وجرح مئات العمال في أماكن العمل في قطر

ترامب يصدر أول كتاب منذ رحيله عن البيت الأبيض

الأردن.. 52 ألف لاجئ عادوا الى سوريا منذ فتح معبر جابر

شاهد بالفيديو.. (Astra) الأمريكية تؤجل إطلاق صاروخها الفضائي

الإدارة الأمريكية تصدر إنذارا للطيارين العاملين في إثيوبيا

المشري يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الليبية