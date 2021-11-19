اتفاق أماراتي صهيوني على بناء سفن حربية مضادة للغواصات

العالم- الامارات

وحسب رويترز فقد وقعت، مجموعة إيدج لصناعات الدفاع الحكومية الإماراتية، اتفاقا مع شركة آي.إيه.آي لصناعة الطيران الصهيونية، لتصميم سفن قادرة على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات.

وقال فيصل البناي الرئيس التنفيذي لشركة إيدج في البيان: “هذه التطورات ستفتح لنا أبوابا كثيرة في الأسواق المحلية والعالمية ، العسكرية والتجارية على حد سواء”.

وقد تم الإعلان عن الاتفاق في بيان للشركتين أثناء فعاليات آخر يوم لمعرض دبي للطيران والذي يشارك فيه الكيان الاسرائيلي .

وقال البيان إن الشركتين اتفقتا على تصميم سفن من فئة (170 إم) غير المأهولة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية وتجارية.

وكانت الشركة الصهيونيه قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي أنها بصدد الاشتراك مع شركة إيدج الإماراتية في تطوير نظام دفاع غير مأهول.

وعن طبيعة تلك السفن قال البيان: “هذه السفن ستكون قادرة على العمل إما عن بُعد أو بشكل شبه مستقل أو مستقل تماما دون الحاجة إلى أي تدخل بشري”، لافتا غلى أنها ستستخدم في “اكتشاف الغواصات والعمليات الحربية المضادة للغواصات والمضادة للسفن والحرب الإلكترونية”.

وبخصوص الاستخدامات الأخرى لتلك السفن قال البيان: “ستستخدم في المراقبة، والاستطلاع، ودوريات الحدود والسواحل، وعمليات الأمن البحري، وكشف الألغام وكسحها”.

يشار إلى أن الإمارات والكيان الصهيوني كانتا قد أقامتا علاقات دبلوماسية العام الماضي عبر اتفاق تم بموجبه بيع الولايات المتحدة مقاتلات إف-35 لأبوظبي.