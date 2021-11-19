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لبنان.. الثلوج تغطي بعض قمم الجبال للمرة الأولى هذا العام

لبنان.. الثلوج تغطي بعض قمم الجبال للمرة الأولى هذا العام
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

بدأت الثلوج بالتساقط عصر ومساء اليوم  الجمعة على قمم جبل المكمل والقرنة السوداء في الضنية شمال لبنان  لتتكلّل بالثلوج للمرة الأولى هذا العام، وسط تدنٍ بدرجات الحرارة التي وصلت إلى ما دون الصفر فوق المرتفعات.

العالم_لبنان

في حين شهدت مختلف مناطق الضنية هطولاً متفاوتاً للأمطار، وترافق ذلك مع ضباب كثيف في المناطق الجبلية.

كما هطلت الأمطار في العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، ليترافق ذلك مع ازدحام مروري على مختلف الطرقات الأساسية.

وأفادت التقارير من جنوب لبنان تشهد مناطق النبطية واقليم التفاح تساقطا غزيرا للامطار توسم به المزارعون خيرا لري المزروعات والاشجار، و وجهت نداءات من قوى الامن والدفاع المدني للسائقين بقيادة السيارات بحذر خصوصا على الطرقات العالية تخوفا من حوادث السير.

وشهدت مدينة صيدا في جنوب لبنان تساقطًا غزيرًا للأمطار، مصحوبًا ببرق ورعد قويين، بعد انحسار.

وفي السياق وجه محافظ بيروت القاضي مروان عبود، كتاباً الى مصلحتي الهندسة و النظافة في بلدية بيروت وقيادة فوجي الاطفاء والحرسو طلب المبادرة فوراً إلى استنفار الأجهزة المختصة لإتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع حصول فيضانات أثناء هطول الأمطار الغزيرة و التأكد من حسن تنظيف الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار.

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