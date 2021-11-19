إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية يسجل رقما قياسيا كبيرا

العالم - خاص بالعالم

ففي بياناتها التي تجمعها عبر الأقمار الصناعية سجلت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية إزالة اكثر من ثلاثة عشر الف كيلومترا مربعا من أكبر غابة مطيرة في العالم.

وهي مساحة تزيد سبع عشرة مرة تقريبا عن مساحة مدينة نيويورك. ويدحض هذا التقرير وبياناته وأرقامه تأكيدات الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأن السلطات تحد من هذه الممارسة غير القانونية.



وأكد وزير البيئة البرازيلي جواكيم ليتي:"إن هذه الأرقام تمثل تحديا بالنسبة إلينا وبالتالي علينا أن نكون أكثر حزما في مواجهة الجرائم البيئية، لكن هذه المعطيات لا تعكس بدقة أداء وواقع الأشهر الأخيرة".



وفيما تقول الحكومة البرازيلية إنها كثفت جهودها منذ ثلاثة أشهر لمكافحة إزالة الغابات من خلال زيادة عدد الجنود في المناطق الأكثر تضررا غير أنه.

وبحسب البيانات الصادرة عن المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل وصلت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى نحو تسعمئة كيلومترا مربعا في تشرين الاول/ أكتوبر وهو رقم قياسي لهذا الشهر من العام منذ خمس سنوات.



وقال مارسيو أستريني المدير التنفيذي لمرصد المناخ:"هذه النتيجة هي ثمرة جهود دؤوبة ومخططة ومتواصلة لتدمير سياسات حماية البيئة" في ظل حكومة بولسونارو.كان لدى الحكومة بيانات إزالة الغابات وقت انعقاد مؤتمر المناخ في غلاسكو وتكتّمت عليها عمدا".



فخلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) الذي عقد في غلاسكو تعهدت البرازيل أن تقدم لعامين الموعد النهائي للقضاء على إزالة الغابات التابعة لأراضيها التي تضم ستين بالمئة من منطقة الأمازون.

وهو هدف يتطلب خفضا سنويا كبيرا في هذه الممارسة ويتناقض مع البيانات الرسمية التي تؤكد انها السنة الثالثة على التوالي التي تزداد فيها إزالة الغابات منذ وصول الرئيس اليميني المتطرف إلى السلطة.

ويتعرض بولسونارو لانتقادات محلية ودولية بعدما أضعف مراقبة الوحدة الإحيائية في منطقة الامازون وشجّع نشاطات التعدين في مناطق محمية.

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