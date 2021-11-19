الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

تداعيات واسباب حظر حماس في بريطانيا.. وموعد الانسحاب الامريكي من العراق 

تداعيات واسباب حظر حماس في بريطانيا.. وموعد الانسحاب الامريكي من العراق 
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة... اعلان وزارةُ الداخلية البريطانيا اَنها حظرت حركةَ حماس الفلسطينية وذلك تماشياً مع موقفِ الولايات المتحدة والاتحادِ الأوروبي من الحركة.

العالم- خاص بالعالم

ورحّب رئيسُ وزراءِ الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، على الفورِ بالقرارِ البريطاني. اما حماس فقد اكدت اَنّ قرارَ لندن هو انحيازٌ لكيانِ الاحتلالِ، واَنّ لندن تستمر في غيّها القديم. فيما ادانت حركةُ الجهاد بأشدِ العبارات القرارَ البريطاني.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... تأكيد تنسيقيةُ المقاومة العراقية أنها تراقب مدى التزامِ الولايات المتحدة بمخرجاتِ الحوارِ الاستراتيجي التي اجرته الحكومةُ العراقية مع الجانبِ الاميركي لاخراجِ القواتِ الاميركية من العراق في نهايةِ الشهر القادم محذرةً من اَنّ سلاحَ المقاومة سيبقى موجهاً نحوَ هذه القواتِ حتى اخراجِها من البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حماس: القرار البريطاني باطل وماضون في مشروع النضال والمقاومة

'الجهاد' و'الجبهة الشعبية' تدينان قرار بريطانيا ضد 'حماس'

شاهد: ما وراء القرار البريطاني ضد حركة حماس؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الغنوشي: قرارات سعيد قد تكون بداية لحكم عسكري مقنع

إصابات بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

بسبب انتاجها في الاراضي المحتلة.. مشروع قانون فنلندي يحظر استيراد بضائع إسرائيلية

إطلاق غرفة تجارة إيرانية - برازيلية مشتركة

البيت الأبيض: يجب على 'أوبك' تلبية الطلب على النفط بإمدادات كافية

التعاون الاسلامي تدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين