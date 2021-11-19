تداعيات واسباب حظر حماس في بريطانيا.. وموعد الانسحاب الامريكي من العراق 

العالم- خاص بالعالم

ورحّب رئيسُ وزراءِ الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، على الفورِ بالقرارِ البريطاني. اما حماس فقد اكدت اَنّ قرارَ لندن هو انحيازٌ لكيانِ الاحتلالِ، واَنّ لندن تستمر في غيّها القديم. فيما ادانت حركةُ الجهاد بأشدِ العبارات القرارَ البريطاني.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... تأكيد تنسيقيةُ المقاومة العراقية أنها تراقب مدى التزامِ الولايات المتحدة بمخرجاتِ الحوارِ الاستراتيجي التي اجرته الحكومةُ العراقية مع الجانبِ الاميركي لاخراجِ القواتِ الاميركية من العراق في نهايةِ الشهر القادم محذرةً من اَنّ سلاحَ المقاومة سيبقى موجهاً نحوَ هذه القواتِ حتى اخراجِها من البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.