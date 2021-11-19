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شاهد بالفيديو.. غزال شارد يقتحم مستشفى في لويزيانا

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام غزال لمستشفى في ولاية لويزيانا الأميركية.

العالم _ منوعات

وتفاجئ زوار مستشفى "ليك ميديكال" الطبي في منطقة "باتون روج"، بدخول غزال إلى المبنى، وصعوده إلى الطابق الثاني.

وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء والتي نشرت الفيديو، فإن موظفين في المستشفى قاموا بالقبض على الحيوان، وتسليمه لفريق من مسؤولي الحياة البرية.

وأضاف المستشفى منشورا على حسابه في "فيسبوك" جاء فيه: "فريقنا مستعد دائما لما هو غير متوقع. شكرا لهيئة الحياة البرية في لويزيانا على استجابتهم السريعة".

ووفق مسؤولي الحياة البرية، فإن الغزال كان قد أصيب أثناء اصطدامه بمركبة، وذلك قبل فراره ودخوله المستشفى.

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شاهد بالفيديو.. غزال شارد يقتحم مستشفى في لويزيانا

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