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محمد ابو قمر: هرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني أدت إلى إعطاء مبررات لاستهداف الشعب الفلسطيني

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

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