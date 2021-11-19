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انصارالله: القرار البريطاني بحق حماس غير مستغرب من دولة مؤسسة للاحتلال

انصارالله: القرار البريطاني بحق حماس غير مستغرب من دولة مؤسسة للاحتلال
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي تصنيف بريطانيا حركة "حماس" منظمة إرهابية.

العالم-اليمن

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "ندين تصنيف "حماس" بالإرهاب وإن كان غير مستغرب من بريطانيا المؤسس للاحتلال".

وأضاف: "عندما يتزامن مع مرور ذكرى وعد بلفور الإجرامي فهو تأكيد على استمرار بريطاني في إرهاب الضحية ودعم الكيان المجرم".

وتابع: "إننا على يقين أن التصنيف سياسي ولايمثل لقيادة حماس ومناصريها إلا عزيمة لاستمرار تحرير القدس وكل فلسطين".

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها "اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" في المملكة المتحدة".

من جهتها، انتقدت حركة "حماس" بشدة قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها.

ودان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قرار بريطانيا تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية منظمة إرهابية، "في تشويه للحقائق وقلبها".

وكتب على "تويتر": "ندين قرار بريطانيا إعلان حركة المقاومة الشعبية حماس منظمة إرهابية.. لا يمكن المساس بحقوق الفلسطينيين بتشويه وقلب الحقائق".

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انصارالله: القرار البريطاني بحق حماس غير مستغرب من دولة مؤسسة للاحتلال

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