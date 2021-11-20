شاهد.. شاباك يعترف بالفشل بعد فضيحة امنية غير مسبوقة في منزل غانتس

العالم-الاحتلال

فقد اعلن جهاز الامن العام في الكيان الاسرائيلي الشاباك اعتقال شخص عمل لسنوات ضمن فريق التنظيفات في منزل غانتس بتهمة التجسس لصالح ايران بحسب الشاباك.

الشخص الذي يدعى عومري غورين غوروشوفسكي اتصل بمجموعة قراصنة الكترونيين تدعى الظل الاسود عرض عليها تقديم خدمات تجسسية حول غانتس، وذلك بحسب الشاباك الذي كشف ان غوروشوفسكي استخدم تطبيق تلغرام باسم مزيف للتواصل مع اعضاء مجموعة الظل الاسود التي تزعم سلطات الاحتلال انها تابعة لإيران.

مضيفا انه ارسل صورا لمنزل غانتس بما فيها مكتبه وهاتفه واجهزة كمبيوتر، كما قام بتثبيت برنامج تجسس على الكمبيوتر الخاص بوزير حرب الاحتلال.

الشاباك حاول التقليل من اهمية ما قام به غوروشوفسكي، معتبرا ان الملفات التي نقلها لمجمعة القراصنة الالكترونيين لا تشمل معلومات سرية بسبب انظمة حماية البيانات الخاصة بمنزل غانتس.

غير ان مصادر امنية وقانونية في الكيان الاسرائيلي اعتبرت ان هذه القضية تنطوي على مخاطر جدية تضر بالامن القومي للكيان.

في وقت قال محامي الدفاع عن غوروشوفسكي ان الاخير لم يقم بالتجسس على غانتس بدافع الاضرار بالامن بل بسبب ضائقة مالية كان يعاني منعا.