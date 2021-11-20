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العراق.. العمليات المشتركة تنفي تمديد موعد الانسحاب الأميركي

العراق.. العمليات المشتركة تنفي تمديد موعد الانسحاب الأميركي
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

نفت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، فيما أوضحت طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن بعد خروج القوات القتالية من البلاد.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية غير دقيق وغير صحيح"، مؤكداً أن "موعد خروج القوات القتالية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول المقبل ثابت ولا تغيير فيه".

وأضاف اللواء الخفاجي، أن "العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم داعش الارهابي".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، أكد في وقت سابق، أن "القوات المكلفة بمهام قتالية باشرت بالانسحاب وهناك جهد مستمر من أجل استكمال عملية الانسحاب إلى تأريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021".

وأكد رسول أن "انسحاب القوات الأميركية من العراق جارٍ على قدم وساق بعد مخرجات الحوار الاستراتيجي واللجان الفنية التي عملت مع الجانب الأميركي".

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العراق.. العمليات المشتركة تنفي تمديد موعد الانسحاب الأميركي

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