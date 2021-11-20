سرقةٌ سيارة زوجة رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية.. ولم يُكشف الفاعل!

العالم- فلسطين

وأوضحت الصحيفة أن وحدة أمنية خاصة من جيش الإحتلال الإسرائيلي تقوم بحماية كبار ضباط الجيش، لم تتمكن من كشف سارقي سيارة زوجة رئيس المخابرات العسكرية، الذين نجحوا في سرقة سيارتين من موقف العمارة التي يقطن فيها الجنرال أهارون حاليفا.



كما رجحت الصحيفة أن اللصوص لا يعرفون من هو مالك السيارة، رغم وجود حراسة مشددة على مسكن الجنرال، إذ تمكن هؤلاء اللصوص من دخول الموقف بسيارتهم وسرقة السيارة.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش أن الاختراق الأمني كان لموقف عمارة رئيس المخابرات العسكرية، وليس لمنزله، مشيراً إلى أن عملية السرقة لم تؤدّ إلى أي أضرار أمنية أو عسكرية.



كذلك، أوضح أن عملية السرقة جرت ضمن سلسلة سرقات سيارات في الحي السكني الذي يقطن فيه الجنرال حاليفا.