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بحرية حرس الثورة الاسلامية في ايران تعلن توقيف ناقلة نفط في مياه بارسيان بالخليج الفارسي تحمل وقود مهرب

السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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