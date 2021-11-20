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برشلونة يواجه إسبانيول في الظهور الأول لــ تشافي بالدوري الإسباني

برشلونة يواجه إسبانيول في الظهور الأول لــ تشافي بالدوري الإسباني
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

يحل نادي إسبانيول ضيفا على فريق برشلونة في المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

العالم - رياضة

وتهيمن عودة تشافي هرنانديز إلى الدوري الإسباني كمدير فني لبرشلونة وليس قائده على الجولة الـ14 من البطولة التي تستأنف عقب فترة التوقف الدولي، ويسعى فيها مدرب السد القطري السابق للارتقاء بالفريق الكتالوني نحو الصدارة التي يحتلها ريال سوسييداد وريال مدريد وإشبيلية.

ويستهل تشافي مشواره على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة باختبار صعب، وستتعلق به آمال جماهير البارسا للنهوض بالفريق الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 17 نقطة مبتعدا بـ11 نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر، وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد وإشبيلية صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب بفارق الأهداف و6 عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي يحتل المرتبة الرابعة.

ويسعى برشلونة خلال مباراة اليوم تحت قيادة تشافي لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني والغائبة عنه منذ 4 مباريات، وبالتحديد منذ خسارة الكلاسيكو 1-2 أمام ريال مدريد.

وبعد الخسارة أمام ريال مدريد، خسر برشلونة 0-1 من رايكو فاليكانو، قبل أن يتعادل مع ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيغو 1-1 و3-3 على الترتيب.

ويحتل برشلونة المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، يأتي نادي إسبانيول في المركز الـ 11 في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة.

فى المقابل يرغب إسبانيول في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي لكن تطارده عقدة عدم الفوز على "كامب نو" منذ فبراير 2009.

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برشلونة يواجه إسبانيول في الظهور الأول لــ تشافي بالدوري الإسباني

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