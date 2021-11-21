ميتا تكشف عن قفازات تسمح لك بالشعور بالأشياء في الواقع الافتراضي

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ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، يعد القفاز اللمسي جزءا من طموح Meta للتحول إلى "metaverse"، وهى مساحة افتراضية مشتركة تضم صورا رمزية لأشخاص حقيقيين.

لا تزال أعمال التطوير على القفاز مستمرة، ولكن بمجرد ضبطها وإطلاقها في السوق، ستسمح للمستهلكين بمعرفة الفرق بين حمل المواد المختلفة في metaverse، مثل قلم بلاستيكي أو كرة مطاطية.

أخبر متحدث باسم Meta أن القفاز مجرد نموذج بحث أولي، ومن المحتمل أن يكون القفاز واحدا من العديد من المنتجات المادية التي يبيعها Facebook بعد سنوات للسماح للمستهلكين بدخول metaverse.

وقالت Meta Reality Labs، التي حددت القفاز في منشور مدونة، إنها تخلق الوهم بأنك قادر على الشعور بخشب قطعة أحجية الصور، أو بلاستيك لوحة مفاتيح الكمبيوتر أثناء الكتابة.

تقول Meta Reality Labs: "يمكنك أن تشعر بكل ضغطة مفتاح، بالإضافة إلى حواف المفاتيح الافتراضية في أطراف أصابعك، مما يجعل الأمر سهلا مثل الكتابة على لوحة مفاتيح فعلية ذات حجم مثالي".

كما أن القفاز مزود بتقنية اللمس، مما يعني أنه يمكن أن يخلق تجربة اللمس من خلال تطبيق القوى أو الاهتزازات أو الحركات.

لكن الاهتزازات وحدها لا تكفي للتمييز بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشياء التي قد يتلامس معها المستهلك في metaverse.