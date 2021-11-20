بالفيدو..كذب وخداع الرياض يتجلى في تصعيد عدوانها على اليمن

العالم - خاص بالعالم

واعلن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف السعودي الاماراتي في اخر تصريحاته قيام طائرات التحالف، بتنفيذ غارات جوية على الساحل الغربي وصنعاء وصعده ومارب، مضيفا ان بلاده بدات تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع ما اسمه مصادر التهديد.

الغارات السعودية هذهألحقت دمار واسع في ممتلكات المواطنين، وذكرت مصادر يمنية ان التصعيد الى اخير ادى الى استشهاد عدد من المواطنين واصابة اخرين بالاضافة الى دمار واسع في مختلف الصعد.

من جانبها تعهدت القوات اليمنية بالرد القوي والحازم على التصعيد السعودي الجديد، وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، إن طائرات العدوان شنت خلال ساعات أكثر من ستين غارة جوية توزعت على عدد من المحافظات مؤكدا أن تصعيد العدوان الكبير سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان وان عليها تحمل النتائج.

ميدانيا استمرت المعارك العنيفية في الاطراف الجنوبية والشرقية لمدينة مارب، وذكرت مصادر محلية ان القوات اليمنية عززت من تواجدها وتقدمها في محيط المدينة بعد ان تقدمت في جبهة الفلج وجبال البلق والتبة الحمراء وانه لم يعد يفصلها عن المدينة الا بضعت كيلومترات.

وتاتي هذه الانتصارات على الرغم من ارسال السعودية الاف المرتزقة الى جبهات مارب، حيث زجت بالاف السلفيين التكفيريين خلال اليومين الماضيين الى المعارك في مارب.

ميدانيا ايضا افشلت القوات اليمنية هجوم واسع لقوى العدوان المرتبطة بالامارات في الساحل الغربي، وذكرت مصادر عسكرية ان قوى العدوان شنت هجوم واسعاً على قرى وبلدات منطقة حيس بالحديدية، وانها حاولت التقدم في هذه المنطقة الا ان يقضة ابناء المنطقة ورجال القوات الأمنية احبطت الهجوم وكبدت المرتزقة خسائر كبيرة في الارواح والمعدات.