تشيلسي فى ضيافة ليستر سيتي اليوم للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي

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ويخوض "البلوز" مباراة اليوم باحثا عن حسم الفوز وحصد الـ 3 نقاط، من أجل البقاء على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في ظل الصراع الشرس على اللقب بالموسم الحالي ومطاردة مانشستر سيتي ووست هام وليفربول لخطف الصدارة.

ويأمل الجهاز الفني لتشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل استعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام بيرنلي بهدف لكل منهما.

كان توخيل حصل مؤخرا على جائزة مدرب شهر أكتوبر في الدوري الانجليزي الممتاز، بعد أن قاد البلوز إلى أربعة انتصارات متتالية.

وأكد المدير الفني لفريق تشيلسي عدم جاهزية البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق وكذلك الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط الفريق، لمواجهة ليستر سيتي.

وأضاف توخيل خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "لوكاكو وكوفاسيتش خارج مواجهة ليستر سيتي ، كوفاسيتش سوف يعود لتدريب الفريق خلال أيام".

وعن مواجهة ليستر سيتي قال توخيل، "لقد أصيب لديهم لاعب رئيسي (فوفانا)، هذا يمكن أن يخلق بعض المتاعب في بداية الموسم، إنهم فريق مليء بالجودة الفردية والموهبة، إنه فريق كبير، مع مدرب رائع، أتوقع مواجهة صعبة".

في المقابل، يسعى بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي،إلى قيادة الفريق لتحقيق الفوز، من أجل تصحيح المسار والهروب من منتصف الجدول، خصوصا أن الثعالب يعانون منذ بداية الموسم الحالي من تذبذب الأداء والنتائج.

ويحتل تشيلسي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة ويبتعد عن الوصيف مانشستر سيتي بفارق 3 نقاط، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

في حين أن باقي مباريات الجولة ذاتها بالدوري الإنجليزي تشهد مواجهات صعبة بين ليفربول وأرسنال ،ووست مع وولفرهامبتون، بينما يلعب واتفورد مع مانشستر يونايتد، واستون فيلا بقيادة مدربه الجديد ستيفن جيرارد مع ضيفه برايتون، ونيوكاسل مع برنتفورد، ونورويتش سيتي مع ساوثامبتون، وبيرنلي مع كريستال بالاس.