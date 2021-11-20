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ليفربول يستضيف أرسنال فى قمة نارية بالدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يستضيف أرسنال فى قمة نارية بالدوري الإنجليزي اليوم
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

يستضيف فريق ليفربول، المحترف في صفوفه محمد صلاح نظيره أرسنال المحترف في صفوفه محمد النني، فى قمة نارية مساء اليوم، السبت، على استاد "أنفيلد"، لحساب الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

العالم - رياضة

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات، عندما يواجه أرسنال، بعدما تلقى هزيمة أمام وست هام فى المرحلة الماضية، بينما اكتفى بالتعادل مع برايتون فى المرحلة التي سبقتها.

وأكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عدم قدرة الرباعي روبرتو فيرمينو وجو جوميز ونابي كيتا وجيمس ميلنر على اللحاق بمباراة آرسنال بسبب الإصابات المختلفة التي يعانون منها.

وفى المقابل، يسعى أرسنال بقيادة أرتيتا لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في مسابقة الدوري والرابع على التوالى فى جميع المسابقات.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشلسي، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مواجهة مصرية خالصة بين صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي والذي من المتوقع أن يبدأ كأساسي ومحمد النني لاعب وسط أرسنال الذي يتطلع للظهور في القمة المرتقبة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" يدرس الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي في الدفع بالدولي المصري محمد النني في مباراة ليفربول.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بفارق 3 عن أقرب منافسيه جيمي فاردي كما يتساوى في صناعة الأهداف مع النجم الفرنسي بول بوجبا برصيد 7 لكل منهما في صدارة اللاعبين في البطولة.

وشهدت مواجهات ليفربول وأرسنال تاريخيا مباريات مثيرة وسجل تهديفي متميز لكلا الناديين، حيث التقيا قبل المباراة المرتقبة في 58 مواجهة، نجح الريدز في تحقيق الفوز خلال 23 مباراة مقابل 16 لصالح المدفعجية، بينما انتهت 19 مواجهة بالتعادل بين الناديين.

وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بفوز ليفربول على أرسنال بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما 3 أبريل الماضي على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

في حين أن باقي مباريات الجولة ذاتها بالدوري الإنجليزي تشهد مواجهات صعبة بين تشيلسي "المتصدر" مع مضيفه ليستر سيتي، ووست هام مع وولفرهامبتون، بينما يلعب واتفورد مع مانشستر يونايتد، واستون فيلا بقيادة مدربه الجديد ستيفن جيرارد مع ضيفه برايتون، ونيوكاسل مع برنتفورد، ونورويتش سيتي مع ساوثامبتون، وبيرنلي مع كريستال بالاس.

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