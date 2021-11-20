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زعيم بوليساريو يتعهد بتصعيد “الكفاح المسلح” ضد المغرب

زعيم بوليساريو يتعهد بتصعيد “الكفاح المسلح” ضد المغرب
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال زعيم بوليساريو إبراهيم غالي إن الجبهة الصحراوية قررت “تصعيد… الكفاح المسلح” ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها.

العالم - المغرب

وصرح غالي في كلمته خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة بوليساريو إن “الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح”.

وأعلنت الجبهة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية لإبعاد مجموعة من عناصر بوليساريو أغلقوا الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة الذي تعتبره الجبهة غير قانوني بموجب الاتفاق.

وأعلنت بوليساريو حينها “حالة الحرب”.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي “طرفي” النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية”.

وتصنف الأمم المتحدة الصحراء الغربية بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” في غياب تسوية نهائية.

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من أراضي الإقليم منحه حكما ذاتيا تحت سيادتها. وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقر عند إبرام اتفاق وقف إطلاق النار.

ويشكل وضع المنطقة الصحراوية الخلاف الرئيسي بين المغرب والجزائر.

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زعيم بوليساريو يتعهد بتصعيد “الكفاح المسلح” ضد المغرب

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