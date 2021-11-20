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افتتاح غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة في ساو باولو

افتتاح غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة في ساو باولو
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

تم افتتاح غرفة مشتركة للقطاع الخاص بين ايران والبرازيل في ساو باولو أهم مدينة في أمريكا الجنوبية.

العالم - ايران

واشاد السفير الايراني في البرازيل حسين قريبي في مراسم افتتاح غرفة مشتركة للقطاع الخاص بين ايران والبرازيل عن تقديره لدعم رئيس مجلس الشورى الإسلامي في تحسين العلاقات الثنائية معربا عن ارتياحه لتأسيس أول غرفة لممثلي القطاع الخاص الإيراني في البرازيل.

وتطرق السفير الايراني إلى دور ومكانة ايران والبرازيل و إمكاناتهما في المجال الاقتصادي وقال ان الامكانيات المتوفرة لدى البلدين تفسح المجال امام توسيع التعاون التجاري بينهما.

واكد قريبي بأن إزالة العقبات مثل توفير منصة مصرفية وتسيير خط الملاحة البحرية المباشرة والخط الجوي المباشر سيسهل تحقيق هذه الأهداف.

من جانبه صرح رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية البرازيلية فخر الدين عامريان، أن الغرض الأساسي من افتتاح مكتب هذه الغرفة في البرازيل هو تسهيل التجارة من أجل خلق رؤية مؤاتية لاستقرار وتنمية التجارة بين البلدين.

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