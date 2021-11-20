السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تخطط لشراء ناد ايطالي بعد نيوكاسل!

السعودية تخطط لشراء ناد ايطالي بعد نيوكاسل!
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير صحفية أن صندوق الاستثمار السعودي يستهدف أحد الأندية الإيطالية من أجل الاستحواذ عليه في الفترة المقبلة بعد نجاح صفة نيوكاسل الإنجليزي.

العالم - السعودية

وقال الصحفي الإيطالي "ألفريدو بيدولا" إنه كان هناك اهتمام حقيقي من قبل الصندوق الاستثمار السعودي بشراء إنتر، ولكن المحادثات التي دارت مع إدارته أوضحت صعوبة الصفقة.

وأفاد الصحفي بأنه بعد إنتر، استفسر الصندوق عن ميلان، ولكن إدارته الممثلة في مجموعة "إليوت" أوضحت صعوبة الصفقة، ورغبتها في الاستمرار بخططها الحالية.

وأكد بيدولا أن نادي فيورنتينا هو الفريق الذي يستهدفه صندوق الاستثمار السعودي حاليا في إيطاليا، مضيفا أن هناك اهتماما من قبل مسؤولي الصندوق بوضع الفيولا، ودراسة لموقفه، بانتظار اجتماع مع ممثلي النادي الإيطالي لتوضيح الموقف.

وفي الشهر الماضي استحوذ كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل الإنجليزي، والذي أصبح مملوكا بنسبة 80% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتقاسم مستثمرون آخرون الحصة المتبقية.

ونادي فيورنتينا يملكه حاليا رجل الأعمال الأمريكي من أصول إيطالية روكو كوميسو، والذي اشترى النادي في عام 2019.

ويحتل الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 18 نقطة بالتساوي مع يوفنتوس وبولونيا حاليا.

روابط ذات صلة

7 لاعبين ومدربين رفضوا التعاقد مع نيوكاسل والسبب.. 'السعودية'

حملة أوروبية تطالب بإنهاء مشاركة السعودية في كرة القدم

الدور الجديد لإبن سلمان: مالك الـ"نيوكاسل"

كيف علّقت وسائل الإعلام الدولية على صفقة نيوكاسل؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

للنباتيين.. تعرف على أفضل الأطعمة النباتية الغنية بأحماض أوميغا 3

السعودية تخطط لشراء ناد ايطالي بعد نيوكاسل!

آلا طالباني للسيد مقتدى الصدر: الانتخابات لم تكن نزيهة

بالفيديو..احتجاجات عنيفة في هولندا تنديداً بقيود كورونا

زعيم بوليساريو يتعهد بتصعيد “الكفاح المسلح” ضد المغرب

بالوثيقة.. القضاء العراقي يقبل طعناً حول تكرار بصمات الناخبين