السعودية تخطط لشراء ناد ايطالي بعد نيوكاسل!

العالم - السعودية

وقال الصحفي الإيطالي "ألفريدو بيدولا" إنه كان هناك اهتمام حقيقي من قبل الصندوق الاستثمار السعودي بشراء إنتر، ولكن المحادثات التي دارت مع إدارته أوضحت صعوبة الصفقة.

وأفاد الصحفي بأنه بعد إنتر، استفسر الصندوق عن ميلان، ولكن إدارته الممثلة في مجموعة "إليوت" أوضحت صعوبة الصفقة، ورغبتها في الاستمرار بخططها الحالية.

وأكد بيدولا أن نادي فيورنتينا هو الفريق الذي يستهدفه صندوق الاستثمار السعودي حاليا في إيطاليا، مضيفا أن هناك اهتماما من قبل مسؤولي الصندوق بوضع الفيولا، ودراسة لموقفه، بانتظار اجتماع مع ممثلي النادي الإيطالي لتوضيح الموقف.

وفي الشهر الماضي استحوذ كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل الإنجليزي، والذي أصبح مملوكا بنسبة 80% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتقاسم مستثمرون آخرون الحصة المتبقية.

ونادي فيورنتينا يملكه حاليا رجل الأعمال الأمريكي من أصول إيطالية روكو كوميسو، والذي اشترى النادي في عام 2019.

ويحتل الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 18 نقطة بالتساوي مع يوفنتوس وبولونيا حاليا.