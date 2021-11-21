في هذه القرية الإيطالية السكان لا يدفعون فواتير الكهرباء

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القرية الإيطالية تقع في بلدة بوروتا الإيطالية في مقاطعة ساساري بإقليم سردينيا جنوبي البلاد، ييبلغ عدد سكانها 300 نسمة، حيث يعيشون جميعهم بفضل بناء توربينات رياح بقدرة 850 كيلو وات.

وأصبحت قرية بوروتا الصغيرة أول مجتمع للطاقة المتجددة بالكامل في سردينيا، حيث يمكن أن تعمل الطاقة من الشمس وتجديد الطاقة، بهدف تبني مبدأ الاستدامة ومحاربة التهجير السكاني وجعل الحياة داخل القرية جذابة مرة أخرى لكل من أولئك الذين ولدوا هناك ولمن قد يرغبون في الانتقال إليها.

في قرية بوروتا لا يدفع السكان فواتير للكهرباء، الميزة التي لا تشمل فقط سكان البلدة الإيطالية، ولكن الوافدين أيضا، على أمل أن يؤدي غياب تكاليف المعيشة للكهرباء إلى جذب سكان جدد إلى قرية سردينيا الجميلة.

كما يتم إنتاج الكهرباء للمباني العامة بأنظمة كهروضوئية منتشرة حول البلدة، وبهذه الطريقة، تزود قاعة المدينة والمرافق الرياضية والمدارس وقاعة المؤتمرات والمكتبة ودار الراحة جميعها بالطاقة المنتجة في استقلالية تامة.