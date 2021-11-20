بن حبتور: نذكّر العالم بمسؤولياتهم أمام أطفال اليمن

العالم - اليمن

وخلال فعالية رسمية أقامها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالعاصمة صنعاء إحياء اليوم العالمي للطفل، قال بن حبتور: نذكر العالم بمسؤولياتهم أمام هؤلاء الأطفال اللذين يموتون يوميا بالمئات في صورة من صور الاستهداف الممنهج للطفولة عبر العدوان المباشر والحصار من جهة أخرى.

من جهته قال القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي: اقتربنا من العام الثامن للعدوان والحصار ولم تقوم تلك المنظمات الإنسانية على رأسها الأمم المتحدة بواجبها لحماية اليمنيين سيما الأطفال منهم.

وأضاف الديلمي: إن وضع الطفولة في اليمن صعب للغاية وهناك ملايين الأطفال يقبعون تحت وطأة الحصار وآلام العدوان في أجسادهم ونفسياتهم.

بدوره أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور نجيب القباطي أن أكثر من 300 طفل دون سن الخامسة يموتون يوميا بفعل العدوان والحصار وآثارهما الكارثية، مضيفا يتوفى من الأطفال الخدج وحديثي الولادة ما نسبته 43 % من نسبة المواليد الأطفال بسبب شحة الإمكانات وعدم توفر الحضانات وغيرها من الأجهزة الطبية.