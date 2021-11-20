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'إنستغرام' تفقد أحد تطبيقاتها

'إنستغرام' تفقد أحد تطبيقاتها
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن القائمون على منصة "إنستغرام" أن المنصة ستتخلى عن تطبيق Threads للمراسلة.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وتأتي فكرة التخلي عن التطبيق في إطار سياسة شركة "فيسبوك" التي تسعى لتوحيد منصات التواصل التابعة لها والتي من ضمنها "إنستغرام" و "واتس آب"، إذ تهدف الشركة إلى التركيز على إيجاد طريقة لدمج مستخدمي مختلف منصاتها ليكونوا قادرين على التواصل عبر تطبيقات موحدة.

وكانت الفكرة الأساسية من ظهور تطبيق Threads هو جعل مستخدمي "إنستغرام" قادرين على التواصل والمراسلة عبر تطبيق منفصل شبيه بتطبيق Facebook Messenger،وأن يتمتع هذا التطبيق بالعديد من ميزات "واتس آب".

وكان Threads قد ظهر العام الماضي، لكن "فيسبوك" لاحظت أنه لم يحظ بشعبية كبيرة ولم يحمله الكثير من المستخدمين على الرغم من أن منصة "إنستغرام" لديها نحو مليار مستخدم، لذا قررت التخلي عنه ونقل ميزاته إلى تطبيق "إنستغرام" الأساسي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي Threads سيبدأون بتلقي الإشعارات بإغلاق التطبيق اعتبارا من 23 الشهر الجاري، وسيبدأ إيقاف التطبيق فعليا في ديسمبر المقبل.

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'إنستغرام' تفقد أحد تطبيقاتها

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