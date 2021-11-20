السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
١٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرفيك.. ما يعني القرار البريطاني الجديد ضد حركة المقاومة الاسلامية

السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلنت لندن حظر حركة حماس. ورحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار البريطاني. ورأت حماس في القرار انحيازا لتل ابيب، وأكدت أن لندن تستمر بغيِّها القديم.

روابط ذات صلة

رابطة علماء اليمن تؤكد تضامنها مع حركة حماس

المكتب السياسي لأنصار الله يدين القرار البريطاني بحق حركة حماس

الفصائل الفلسطينية: ندعو الأمم المتحدة وجامعة العربية إلى رفض قرار بريطانيا بحق "حماس"

انصارالله: القرار البريطاني بحق حماس غير مستغرب من دولة مؤسسة للاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'إنستغرام' تفقد أحد تطبيقاتها

بالفيديو..مراسلة العالم تكشف آخر مستجدات المشهد التونسي

بعد العد والفرز اليدوي.. تغييرات في اسماء الفائزين بالانتخابات العراقية

الاتحاد الأوروبي يستأنف الحكم الذي ألغى الاتفاقات مع المغرب التي تشمل الصحراء الغربية

هولندا.. إصابات بمواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا

موريتانيا تسجل حالتي وفاة و 75 إصابة بكورونا