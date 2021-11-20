بالفيديو..مراسلة العالم تكشف آخر مستجدات المشهد التونسي

العالم - مراسلون

وقالت الزميلة منيرة الشريفي خلال النشرة الاخبارية، ان الاحزاب السياسية تدعو للذهاب الى حوار وطني، من اجل وضع خارطة طريق توضح الآليات التي سيتم الذهاب بها الى المرحلة المقبلة، وهناك مطالبات بأن يكون هذا المسار مشروعاً فيما بعد للذهاب الى انتخابات مبكرة، وهذه الدعوات صدرت عن عدة اطراف تونسية أهمها حركة النهضة، والاتحاد العام للشغل التونسي.

وتابعت: ان الامين العالم للإتحاد العام للشغل سامي الطاهري، قال يجب ان تذهب البلاد الى انتخابات مبكرة من اجل ان تتجاوز الازمة القائمة في البلاد.

واشارت مراسلة العالم، الى ان الذهاب الى انتخابات مبكرة في تونس يجب ان تكون مسبوقة بتعديلات لقانون الانتخابات، والرئيس التونسي قيس سعيد يضع هذه الخطوة في خانة المصلحة العامة للبلاد.

هذا وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

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