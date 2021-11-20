الصحة الإیرانیة: 3539 إصابة و118 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

العالم - ايران

واضافت الصحة الايرانية في بيانها اليومي حول اخر مستجدات جائحة كورونا في ايران، ان نتائج الفحوصات التي اجريت من امس لغاية اليوم السبت، سجلت 3 الاف و539 اصابة جديدة بهذا الفيروس الوبائي؛ ليترفع مجموع المصابين في البلاد الى 6 ملايين و73 الفا و98 شخصا.

كما نوّه البيان، ان مجموع حالات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا في ايران، بلغ لحد الان 5 ملايين و771 الفا و363 شخصا لحد الان.

وحول عملية التطعيم العام ضد فيروس كورونا في ايران، فقد لفت البيان بأن 56 مليونا و473 الفا و162 شخصا تلقوا الجرعة الاولى، مقابل 44 مليونا و294 الفا و652 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، بينما حصل 724 الفا و721 شخصا اخرون على الجرعة الثالثة لانواع اللقاحات المضادة لهذا الوباء على صعيد البلاد.