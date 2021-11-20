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 "توازن الردع الثامنة".. تفاصيل العملية الكبرى التي ضربت العمق السعودي

السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

 "توازن الردع الثامنة" عنوان العملية الكبرى التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت من خلال العمق السعودي بأربعة عشر طائرة مسيرة. 

العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أن القوات المسلحة اليمنية قصفت عدداً من الأهداف العسكرية والحيوية التابعة لقوى التحالف السعودي مشيراً إلى عملية الإستهداف تمت بطائرة مسيرة من نوع صماد اثنين وثلاثة.

العميد سريع قال، أن القوات المسلحة تؤكد قدرتها على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد القوات السعودية والإماراتية في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن، مشددًا على أن القوات المسلحة سوف تواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار.

إذن.. وفي ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي في جرائمه بحق الشعب اليمني، فإن قادم الأيام ستحمل المزيد من المفاجئات التي يعدها الجيش اليمني واللجان الشعبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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